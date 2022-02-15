الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
١١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

علامة تحذير في بطنك قد تدل على مرض الكبد الدهني!

علامة تحذير في بطنك قد تدل على مرض الكبد الدهني!
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

يعرف مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول (NAFLD)، بأنه مصطلح شامل لعدد من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد.

العالم - صحة

وإذا تركت الحالة دون علاج يمكن أن تسبب عددا من المضاعفات، وتبدأ الأعراض بعلامة في البطن.

وقد يصاب من لديهم العلامات المبكرة للحالة بتليف الكبد، وهو تندب في الكبد يمنع العضو من العمل بشكل صحيح. وتشمل الأعراض المبكرة لهذا النوع من أمراض الكبد، ألما خفيفا أو مؤلما في أعلى يمين البطن فوق الجانب الأيمن السفلي من الضلوع، والتعب الشديد، وفقدان الوزن غير المبرر، والشعور بالضعف.

ومع تطور الحالة، تصبح الأعراض شديدة مع ظهور اليرقان، والمعروف باسم اصفرار الجلد والعينين، وحكة في الجلد، وتورم في الساقين والكاحلين والقدمين والبطن. وتشمع الكبد هو المرحلة الأكثر تقدما من أمراض الكبد، والتي يمكن أن تؤدي إلى فشل الكبد ومضاعفات تهدد الحياة في بعض الأحيان.

روابط ذات صلة

7عادات يومية تدمر الكبد

علامات تدل على مشكلات في الكبدتطلب علاجها فورا!

6 علامات تدل على أن الكبد في خطر

زيت الزيتون يقلّل خطر الأمراض والوفاة

فوائد اللوز.. صديق القلب ومفتاح إنقاص الوزن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الملحق الدفاعي للسفارة اليابانية في العراق يزور مقر هيئة الحشد الشعبي (صور)

شاهد بالفيديو.. تصاعد لغة التهويل الغربية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا

علامة تحذير في بطنك قد تدل على مرض الكبد الدهني!

التضخم في السعودية يرتفع للشهر الـ 25 على التوالي

وسائل إعلام: شولتس رفض الخضوع لفحص روسي لكورونا بعد وصوله إلى موسكو

شاهد بالفيديو.. ايران تشد الحبال في المراحل الاخيرة من مفاوضات فيينا