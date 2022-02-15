شاهد آخر تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية

العالم - خاص بالعالم

وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"اوكرانيا تتهرب من تنفيذ اتفاقية مينسك ،والردود الغربية على مقترحاتنا لا تستجيب لمطالباتنا بخصوص ضمانات أمن روسيا.اكدنا ضرورة عدم تعزيز أمن دول على حساب أمن الدول الأخرى.لا نريد الحرب لذلك طرحنا مبادرات حول عملية تفاوضية يجب ان تنتج امنا مشتركا ومتساويا للجميع".



من جهته عبر شولتس عن سروره للتمكن من إجراء هذه المحادثات.

وأكد أولاف شولتس المستشار الألماني:"هناك اكثر من 100 الف جندي روسي على حدود اوكرانيا ولا بد من خفض التصعيد ،ولا بد من احراز تقدم لحل الازمة في اطار صيغة النورماندي،وسحب بعض القوات الروسية علامة جيدة".



الا ان الناتو عاد وشكك في نوايا الروس، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قال إن الإشارات الصادرة عن روسيا لمواصلة السبل الدبلوماسية بشأن الأزمة أمر إيجابي لكن لا تتوافر أي مؤشرات إلى ان موسكو تسحب قواتها من الحدود.

موقف الناتو اعقب اعلان الكرملين بدء عملية سحب مقررة لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا ..بالمقابل حددت مصادر اميركية ساعة الصفر لبدء روسيا غزوها لاوكرانيا يوم السادس عشر من شباط ،معلومات نفاها الكرملين جملة وتفصيلا.



وعلى خط الازمة بعث مجلس النواب الروسي نداء إلى الرئيس فلاديمير بوتين يدعوه فيه إلى الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية الأوكرانية المؤيدة لروسيا والمدعومة من موسكو التي تشهد مواجهة مع الجيش الأوكراني منذ ثماني سنوات.



وفي الطرف الاخر ،أعلن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا أن جهود بلاده الدبلوماسية المشتركة مع حلفاءها الغربيين نجحت في ما اسماه بتفادي تصعيد روسي أكبر.



وكان الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اكد أن الانضمام إلى حلف الأطلسي سيضمن أمن بلاده ، تصريحات من شأنها إثارة غضب الكرملين،حيث تهدف اللقاءات والاتصالات منع موسكو الى نزع فتيل أزمة غربية-روسية أثارت مخاوف الغرب من حصول غزو روسي لاوكرانيا.

موسكو بالمقابل تؤكد انها لا يمكن ان تقبل بتمدد الناتو نحو الشرق ، وتطالب بضمانات أمنية لا سيما الضمانات بأن اوكرانيا لن تنضم أبدا الى الناتو وبأن تقوم هذه المنظومة بابعاد بناها التحتية العسكرية عن الحدود الروسية.

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