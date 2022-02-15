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الشيخ قاسم: البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة وشعبها الأبي كله مقاومة لوجوده

الشيخ قاسم: البحرين ترفض زيارة بينيت للمنامة وشعبها الأبي كله مقاومة لوجوده
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد عالم الدين البحريني آية الله "الشيخ عيسى قاسم " بشأن زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي "نفتالي بينيت" إلى البحرين : أن الشعب البحريني يرفض تواجد الصهاينة على أرضه ويواصل المقاومة.

العالم- البحرين

وبحسب موقع مرآة البحرين الیوم الثلاثاء قال الشيخ قاسم بشأن زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين قال عبر حسابه الرسمي في تويتر: يا "نفتالي بينيت، إن ذكرى المولد الشريف للإمام الرباني علي عليه السلام، لترفض وجودك، أيها العدو اللدود على أرض البحرين ولو للحظة واحدة، والبحرين ترفضك الرفض كلّه. و ١٤ شباط وشعب البحرين الأبي، كله مقاومة لوجودك".

وأكد نائب أمين عام جمعية “الوفاق” البحرينية، الشيخ حسين الديهي، رفض اللقاء الذي سيجمع رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني مع ملك البحرين حمد بن عيسى.

وخلال اللقاء التضامني الذي أجرته جمعية “الوفاق” البحرينية في ضاحية بيروت الجنوبية امس الاثنين، قال الديهي “نرفض لقاء المهزلة الذي يجمع ملك البحرين مع رئيس الكيان الصهيوني”.

وشدد على أنه “سنبقى كشعب بحريني مع القضية الفلسطينية ولن نقبل أي تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي”.

وفي وقت سابق، وصل نفتالي بينيت​ إلى العاصمة ​البحرين​ية ​المنامة​، في أول زيارة رسمية لرئيس الوزراء الاسرائيلي إلى البحرين، حيث كان في استقباله ​وزير الخارجية البحريني​، عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وتأتي هذه الزيارة بعد عام ونصف تقريباً من انضمام البحرين إلى ركب التطبيع الخياني، حيث وقعت التطبيع في البيت الأبيض في منصف أيلول/ سبتمبر 2020.

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