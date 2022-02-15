تواصل المواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة القدس وفي الخليل

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة صوب الطلبة داخل حرم الجامعة وفي محيطها، وتم إخلاؤه.

جاء ذلك بالتزامن مع وقفة نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة نصرة للأسرى ولأهالي الشيخ جراح.

وفي الخليل، افاد مراسل الوكالة، ان مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وضاف بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز جنود مدججين بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت، صوب المواطنين والمحلات التجارية في مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقه، ولم يبلغ عن إصابات.

وكان قد أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت، صباح اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.