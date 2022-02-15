روسيا تقدم عشرات الأطنان من المساعدات لأهل الحسكة ودير الزور

العالم - سوريا

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، أن القوات الروسية في قاعدة مدينة القامشلي، وزعت مساعدات غذائية وتموينية عاجلة على المدنيين والطلاب في بلدة (ذبانة) بريف القامشلي الجنوبي، أقصى شمال شرقي سوريا، مع قيام فريق طبي مختص بتقديم مجموعة من الخدمات الطبية والدوائية لهم.

وتوزعت المساعدات على 300 سلة غذائية شملت الطحين والأرز والشاي والزيت والمعلبات، كما تم تقديم الخدمات الطبية الضرورية مع الأدوية لأكثر من 50 حالة مرضية من رجال ونساء وأطفال البلدة.

وشكر أحد سكان القرية القوات الروسية التي قامت بتقديم خدمات طبية له، منوها بدعم ووقوف الشعب الروسي الصديق مع سورية وشعبها في مواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة عليها.

كما واصل مركز المصالحة الروسي في بلدة حطلة بريف محافظة دير الزور، تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء قرى وبلدات شرق الفرات المحررة الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري.

وأفاد مراسل في دير الزور أن 4 أطنان من المساعدات الغذائية تلقاها أبناء بلدة (مظلوم) بريف المحافظة، من أصل 36 طن سيتم توزيعها تباعا، بواقع 400 سلة غذائية متكاملة لسكان جميع القرى والبلدات المحررةت خلال الشهر الحالي.

وفي تصريح لمراسل "سبوتنيك" بدير الزور، قال رئيس مركز المصالحة الروسية، النقيب ألكسندر: أن مركز المصالحة قام بتوزيع أربعة طن من المساعدات صباح اليوم وسيكون هناك توزيع لكافة البلدات السبعة الواقعة في الجزيرة السورية وتأتي هذه المساعدات كنوع من الدعم للشعب السوري الذي يعاني من العقوبات الأمريكية الجائرة عليه.

كما قال عبد العزيز ذياب، وهو أحد وجهاء المنطقة، أن مركز المصالحة الروسي يواصل تقديم الدعم لكافة ابناء الريف الشمالي الشرقي عبر المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية وغيرها، وأن هذه المساعدات تسهم في التخفيف من الحصار الإقتصادي الذي فرضته قوات الاحتلال الامريكي على الشعب السوري عبر ما يسمى (قانون قيصر).