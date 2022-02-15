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بعد القاذفات الروسية.. وزير الدفاع الروسي في سوريا

بعد القاذفات الروسية.. وزير الدفاع الروسي في سوريا
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو وصل إلى سوريا لتفقد سير تدريبات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

العالم ـ سوريا

وذكرت الوزارة في وقت سابق، أن مقاتلات من طراز “ميغ -31 ك” الحاملة لصواريخ “كينجال” فرط الصوتية وقاذفات “تو-22 م” وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا في إطار التدريبات البحرية.

وأضافت في بيان لها: “تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية تواجد مجموعات جوية تابعة للناتو في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وستشارك هذه المقاتلات والقاذفات، في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “المقاتلات والقاذفات قطعت أكثر من 1.5 ألف كلم من قواعدها إلى حميميم”.

وتابع البيان “خلال التمرين، سيتعين على طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم”.

يشار إلى أن مجموعات حاملات الطائرات التابعة لحلف “الناتو”، بما في ذلك حاملة الطائرات “هاري ترومان” من البحرية الأمريكية، وحاملة الطائرات “شارل ديغول” من البحرية الفرنسية، وحاملة الطائرات “كومتي إيدي كافور” من البحرية الإيطالية، تتواجد في البحر الأبيض المتوسط، مصحوبة بسفن هجومية وسفن دعم.

شويغو يلتقي الرئيس الأسد:

هذا واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "الوزير شويغو أطلع الرئيس السوري خلال اللقاء على سير المناورات البحرية الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضافت: "تمت مناقشة مختلف قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين في إطار القتال المشترك ضد فلول الإرهابيين الدوليين، بالإضافة إلى بعض جوانب المساعدات الإنسانية الروسية للشعب السوري، والذي يعاني من عقوبات قاسية من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن الوزير سيرغي شويغو وصل إلى سوريا لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط.

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بعد القاذفات الروسية.. وزير الدفاع الروسي في سوريا

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