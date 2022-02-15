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علاج حروق الماء المغلي في المنزل

علاج حروق الماء المغلي في المنزل
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

تحدث العديد من الحروق بسبب الحرارة الجافة من النار أو المكواة الساخنة أو الموقد، ويسمى الحرق الناجم عن شيء مبلل مثل البخار أو الماء الساخن بحروق الماء المغلي.

العالم- منوعات

يمكن أن يسبب حرق الماء المغلي ألمًا وتلفًا للجلد من الحرارة أو الأبخرة الرطبة، يمكن أن يكون هذا النوع من الحروق خطيرًا لأنه يدمر الأنسجة والخلايا المصابة، وقد يصاب جسمك حتى بصدمة من الحرارة، في الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن تكون هذه الحروق مهددة للحياة.

هناك علاجات منزلية لحروق الماء المغلي منها:

1- الماء البارد

أول شيء يجب عليك فعله عند الإصابة بحروق طفيفة هو تشغيل الماء البارد (وليس البارد) على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم اغسل المنطقة المحروقة بالماء والصابون المعتدل.

2- كمادات باردة

يساعد وضع ضمادة باردة أو قطعة قماش مبللة نظيفة فوق منطقة الحرق على تخفيف الألم والتورم. يمكنك تطبيق الضغط على فترات تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة، حاول ألا تستخدم الكمادات شديدة البرودة لأنها قد تهيج الحرق أكثر.

3- تقليل التعرض لأشعة الشمس

ابذل قصارى جهدك لتجنب تعريض الحرق لأشعة الشمس المباشرة، سيكون الجلد المحروق حساسًا جدًا للشمس، ابقها مغطاة بالملابس.

تساعد مراهم وكريمات المضادات الحيوية في منع العدوى، ضع مرهمًا مضادًا للبكتيريا مثل Bacitracin أو Neosporin على الحرق وقم بتغطيته بغشاء ملتصق أو ضمادة أو قطعة قماش معقمة غير منفوشة.

4 - علاج حروق الماء المغلي بالصبار

غالبًا ما يوصف الصبار بأنه "نبات الحرق"، تشير الدراسات إلى أن الصبار فعال في التئام الحروق من الدرجة الأولى إلى الثانية، والصبار مضاد للالتهابات، ويعزز الدورة الدموية، ويمنع نمو البكتيريا.

ضع طبقة من هلام الصبار النقي المأخوذ من أوراق نبات الصبار مباشرة على المنطقة المصابة.

5 - علاج حروق الماء المغلي بالعسل

العسل مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا والفطريات بشكل طبيعي، يمكنك استخدامه كمضاد للحرق. لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

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علاج حروق الماء المغلي في المنزل

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