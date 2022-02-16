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المغرب.. نشوب حريق مدمر في سوق الرصيف بمدينة فاس 

المغرب.. نشوب حريق مدمر في سوق الرصيف بمدينة فاس 
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

شب حريق مدمر في سوق الرصيف الكائن بالمدينة العتيقة لفاس المغربية يوم الثلاثاء، أتى بشكل كلي أو جزئي على نحو 40 محلا تجاريا، دون تسجيل خسائر بشرية.

العالم - المغرب

وحسب ما أكده عبد الإله السلالسي رئيس جمعية التجار بسوق الرصيف والأسواق المجاورة عضو غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمدينة فاس لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية، فإن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث مست محلات لبيع الخضر والفواكه واللحوم، من دون أن يستبعد أن يكون الحريق ناجما عن وقوع تماس كهربائي جراء اهتراء شبكة الكهرباء بالسوق ووجود أسلاك كهربائية عارية.

وأفاد المتحدث بأن هذا الحريق ألحق خسائر فادحة بـ 80 في المائة من تجار السوق، موضحا أن ذلك سيفاقم من معاناة المتضررين الذين يمرون من فترة عصيبة نتيجة الكساد التجاري الكبير الذي تعرفه الأنشطة التجارية والحرفية بمدينة فاس جراء الأوضاع الاقتصادية المترتبة عن تداعيات كورونا.

وذكرت الصحيفة المغربية أن عناصر الوقاية المدنية مدعومة بما لا يقل عن 5 شاحنات صهريجية لإطفاء الحرائق، تمكنت من السيطرة عليه بعد زهاء ساعتين من اندلاعه.

وتسبب هذا الحادث في حالة من الهلع وسط التجار وساكنة أحياء الرصيف القريبة من مكان اندلاعه، وذلك خوفا من امتداد ألسنة اللهب إلى الدور السكنية والمحلات التجارية المجاورة.

وفتحت المصالح الأمنية بحثا حول ملابسات اندلاع الحريق.

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