عبر أرصدتها المجمدة .. ايران تستورد سلعا من العراق بـ 920 مليون دولار

العالم - ايران

وأوضح " حميد حسيني" في تصريح لـ "فارس" اليوم الاربعاء، أن صادرات ايران سجلت 7.280 مليار دولار الى العراق في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2021 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2022، ولأول مرة تم استيراد سلع بقيمة 920 مليون دولار من العراق خلال هذه الفترة.

وأستطرد أن صادرات العراق الى ايران سنويا تلامس 100 مليون دولار، وعبر تصديرها 920 مليون دولار في الشهور العشرة الاولى صعد العراق الى المرتبة 6 من 26 في ترتيب الدول المصدرة الى ايران.

وأشار أن الواردات من العراق تمت عبر الارصدة الايرانية المجمدة مبيّنا أنه تم توريد بعض السلع الاساسية مثل القمح والسويا ازاء جزء من هذه الارصدة.

حسيني إعتبر أن التوريد من العراق يؤدي الى عدم التبادل التجاري الأحادي ويساعد بتنمية العلاقات التجارية البينية، معربا عن أمله باستمرار وتيرة الواردات في الشهور القادمة.

وبين أن 320 الف طن من السلع الموردة من العراق تتعلق بمنتج القمح والجزء الاخر يخص السويا وبقية السلع الاساسية.

ونوه الى أن الصادرات الايرانية للبلد الجار سجلت نموا بنسبة 15 بالمئة في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية بمتوسط 730 مليون دولار شهريا مقارنة بالفترة المناظرة السابقة التي سجلت 650 مليون دولار بالشهر.

وأستطرد أن انخفاض جائحة كورونا وزيادة قيمة السلع أثرت في زيادة الصادرات رغم بعض المشاكل في تصدير المشاريع الفنية الهندسية والمشاركة في العطاءات.

من جهة ثانية أكد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية المشتركة، أن بسبب مشاكل في الانتاج الداخلي تشهد صادرات الغاز والكهرباء الى العراق بعض المحدوديات.