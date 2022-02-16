الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

'تجمع المهنيين السودانيين' يعلن دخول أكثر من 100 معتقل في إضراب مفتوح عن الطعام

'تجمع المهنيين السودانيين' يعلن دخول أكثر من 100 معتقل في إضراب مفتوح عن الطعام
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال تجمع المهنيين السودانيين إن "عدد المعتقلين تعسفيا في البلاد دون توجيه تهم جنائية أو دعاوى قانونية بلغ أكثر من 100 معتقل لم يتم التحقيق والتحري معهم".

العالم - السودان

وأشار إلى أن "أعمار المعتقلين إجمالا تتراوح مابين 16 – 60 عاما ويعاني كبار السن فيهم من أمراض مزمنة منها الضغط والسكر وداء النقرس والروماتيزم وارتفاع ضغط العينين، بالإضافة إلى التدهور الملحوظ للحالة النفسية لعدد من المعتقلين نتيجة التعنيف داخل المعتقلات".

ولفت إلى أن "السلطات الأمنية تجدد حبس المعتقلين كل 21 يوما حسب أوامر الطوارئ المعلنة منذ 25 أكتوبر ما يعني استمرار حبسهم دون مسوغات قانونية، كما أنها لا زالت تمنع المعتقلين من إجراءات المكالمات الهاتفية مع أسرهم وذويهم وقطعهم عن العالم الخارجي".

ولفت إلى "تواتر أنباء عن دخول عدد من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام لوقف التعنيف الذي يطالهم وللتحقيق معهم واتباع الإجراءات القانونية وإطلاق سراحهم حال انتفاء أي تهمة واعتراضا على عدم توفير الأدوية والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم".

روابط ذات صلة

حميدتي يزور جوبا لمتابعة تنفيذ 'سلام' جنوب السودان

البرهان يعيد تكليف الفريق ركن يس إبراهيم يس بوزارة الدفاع

سلفاكير يبحث مع دقلو سبل تطوير العلاقات بين السودان وجنوب السودان

إصابات بعضها خطرة في تظاهرات في السودان رفضاً للانقلاب العسكري

البرهان: فولكر وسيط ولا يحق له تقديم مبادرات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الجزائر: القمة العربية ستعقد في الربع الأخير من 2022

نيجيرفان بارزاني يناشد الاتحادية 'مراجعة' قرارها بشأن قانون النفط والغاز

امن الدولة اللبنانية يبحث عن رياض سلامة تنفيذاً لمذكرات توقيفه

سلطات هندوراس تعتقل الرئيس السابق للبلاد وواشنطن تطالب بتسلمه

'تجمع المهنيين السودانيين' يعلن دخول أكثر من 100 معتقل في إضراب مفتوح عن الطعام

زعيم جبهة البوليساريو يشارك في إجتماعات قمة الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي في بروكسل