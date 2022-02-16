الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

امن الدولة اللبنانية يبحث عن رياض سلامة تنفيذاً لمذكرات توقيفه

امن الدولة اللبنانية يبحث عن رياض سلامة تنفيذاً لمذكرات توقيفه
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

تستمر مساع قضائية في لبنان بشأن ملف الفساد لحاكمِ مصرف البلاد رياض سلامة .

العالم - لبنان

وبعد تخلفِه عن المثولِ أمامَ القاضية غادة عون لثلاثِ مرات، دوريةٌ من أمنِ الدولة تداهم منزلين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومكتبه في المصرف المركزي من دون ان تتمكن من توقيفه.

في السياق، قالت صحيفة «البناء» اللبنانية أن أجواء قصر بعبدا تشير الى أن رئاسة الجمهورية لا تحرك القضاء كما يُشاع ولا تؤثر على أي من القضاة لا سيما القاضي المكلف بملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وتابعت «البناء» القضاء اللبناني يقوم بواجباته، والهدف استجواب الحاكم وكل من يظهره التحقيق قد تورط بملفات فساد من رشوة وتحويل وتبييض أموال والتلاعب العملة الوطنية والتفريط باحتياطات المصرف المركزي والعبث بمالية الدولة والمال العام وودائع اللبنانيين.

وأضافت الصحيفة: الهدف ليس توقيف سلامة للانتقام السياسي كما يقال، بل الضغط على سلامة بالوسائل القانونية لكشف الحقيقة حول ملفات الفساد وتسليم كافة المستندات والمعلومات لشركات التدقيق الجنائي المكلفة التدقيق بحسابات مصرف لبنان، بعدما ضاقت رئاسة الجمهورية ذرعاً بمماطلة سلامة وتجاوزه لكل النداءات والطلبات والفرص التي منحت له للانتهاء من هذه المهمة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

لبنان تلقى خطاباً من ألمانيا يطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لسلامة

إرجاء جلسة استجواب سلامة حتى آذار المقبل من دون اتخاذ أي قرار بحقه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الديبلوماسية الأمنية: المهمة الفاشلة

تعليقا على قرار الاتحادية.. حكومة كردستان العراق: لا يمكن قبوله

رئيس الجزائر: القمة العربية ستعقد في الربع الأخير من 2022

نيجيرفان بارزاني يناشد الاتحادية 'مراجعة' قرارها بشأن قانون النفط والغاز

امن الدولة اللبنانية يبحث عن رياض سلامة تنفيذاً لمذكرات توقيفه

سلطات هندوراس تعتقل الرئيس السابق للبلاد وواشنطن تطالب بتسلمه