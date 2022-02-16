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غضب مواقع التواصل ضد السلطة الفلسطينية وقتلة نزار بنات

الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

نشرت قناة فرانس 24، مقطع فيديو يظهر التعذيب الذي تعرض له الناشط الفلسطيني نزار بنات على ايدي عناصر امن السلطة الفلسطينية.

العالم - فلسطين

واستشهد نزار بنات تحت التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية في حزيران/ يونيو العام الماضي.

بعد نشر هذا المقطع تداول الناشطون فيديو لنزار بنات وهو يتحدث عن امن السلطة الفلسطينية مستذكرين ما طالب به في هذا السياق.

وشهدت مواقع التواصل غضباً واسعاً واستنكاراً بعد نشر الفيديو الذي يظهر تعذيب امن السلطة لنزار بنات. فقد كتبت "مجدولين حسونة":"مشاهد جديدة تُظهر كمية الإجرام واللإنسانية خلال اغتيال الأمن الفلسطيني للشهيد نزار بنات. لا يوجد أوضح من هذه الجريمة، مشاهد القتل، سحل الجثة، وجوه المجرمين ومن قبلهم من أعطى الأوامر بتصفيته. لماذا لا تتم محاسبة هؤلاء؟ لماذا كل هذه الاستهانة بأرواحنا؟".

اما "غدير عواد" فعلقت مغردة:"شاهدت منذ لحظات فيديو جديد لجريمة قتل الراحل نزار بنات يوثق فيه طريقة حمل الجثة بعد قتلها. والله لو كنا أعداء لما اغتلنا بعضنا بهذه الطريقة. الرحمة لشهيد الحقيقة نزار بنات".

وكتبت " آية البرغوثي":"الكلّ مُدان حتّى يثبت شجاعةً بنصف شجاعة نزار بنات".

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