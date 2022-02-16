طائرتان مسيرتان تحلقان قرب ’سجن الحوت’ جنوب العراق

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وقال المصدر لوكالة السومرية نيوز العراقية، أنه "تم رصد طائرتين مسيرة ضمن مقتربات سجن الحوت"، مؤكدا أنسحابها بعد التحليق لمدة من الزمن".



وأضاف، أن "الجهات العليا اصدرت توجيها بفتح النار على الطائرات في حال رصد اي تحليق جديد".

ويأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه محافظ ذي قار محمد الغزي على أهمية عدم الانزلاق نحو مربع الفوضى في المحافظة الواقعة جنوب العراق.

وسجن الناصرية المركزي، المعروف أيضا باسم سجن الحوت، هو سجن أمني مشدد الحراسة يقع قرب الناصرية في محافظة ذي قار في العراق. وهو أكبر سجن في جنوب العراق. افتتح في عام 2008