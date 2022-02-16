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سفينة تركية تباشر 'التنقيب عن الغاز' في البحر الأسود

سفينة تركية تباشر 'التنقيب عن الغاز' في البحر الأسود
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز بدء سفينة "فاتح" أعمال التنقيب عن الغاز في حقل "صقاريا" بالبحر الأسود.

العالم- تركيا

وأضاف الوزير في تغريدة: أن "فاتح" بدأت أعمال التنقيب على عمق 5 آلاف متر تحت سطح البحر.

وأشار إلى: أن السفينة التركية ستواصل التنقيب طوال 2.5 شهر، في حقل "قراصو-1" بالبحر الأسود.

وكانت سفينة "فاتح" قد شاركت قبل هذه المرة في أعمال التنقيب بالبحر الأسود، خلال أغسطس وأكتوبر 2020.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، باحتياطي بلغ 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي، وفق ما أعلنت وكالة "الأناضول".

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سفينة تركية تباشر 'التنقيب عن الغاز' في البحر الأسود