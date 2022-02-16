الأردن يواجه ذروة الموجة الرابعة لكورونا

العالم - الأردن

وأضاف أنه يتوقع انخفاضاً تدريجياً في عدد الحالات المسجلة خلال الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة.

وتوقع البدور أيضاً أن تشهد بداية نيسان/أبريل المقبل تخفيفاً في الإجراءات والقيود الحكومية للتعامل مع الوباء، بما في ذلك الكمامة وإجراء الفحوصات للقادمين إلى الأردن. وطالب بعدم إجراء اختبارات البي سي آر، والاكتفاء بإجراء الفحص السريع، معتبراً أن "ذلك منطقي من الناحية الطبية خصوصاً أننا وصلنا إلى النهايات"، بحسب قوله.

وتوقع البدور أن يكون فيروس كورونا موسمياً في السنوات المقبلة، وأن الحذر مطلوب من حدوث موجات في المستقبل.

وشدد على أن القطاع الوحيد الذي ظلم خلال عامين من انتشار وباء كورونا في الأردن هو قطاع التعليم، داعياً إلى عودة التعليم الوجاهي وبدء الفصل الدراسي في 20 شباط/فبراير. كما طالب ببروتوكول خاص في الأيام الأولى لعودة الطلاب إلى مدارسهم في العشرين من الشهر الجاري، وضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.