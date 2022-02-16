شاهد..ماذا قال بيدرسون عن نتائج زيارته الى دمشق؟

العالم - مراسلون

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بدا جولة جديده في دمشق، في زيارة يطمح من خلالها إلى التوافق على موعد لعقد جولة سابعه من اجتماعات اللجنة الدستورية وعلى مقاربته المسماة ب "فكرة خطوة مقابل خطوة”.

وقال الخبير الإستراتيجي ملاذ مقداد: "عندما نتكلم عن زيارة أي مبعوث شخصي يتعلق في القضية السورية نحن نؤكد على أهمية ان يتمتع بصفة الميسر وبالتالي ليس باعثة لافكار ولا حاملا، لافكار لاننا نحن نناقش دستور الجمهورية العربية السورية الذي من الضروري ان يكون نابعا من احتياجات الشعب العربي السوري".

الضيف الاممي التقى بوزير الخارجيه السوري فيصل المقداد، حيث جرى بحث آخر التطورات في سورية بما في ذلك الجهود السورية لتدعيم الاستقرار عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية واخرالمستجدات المتعلقة بالعملية السياسية.

وقال المبعوث الاممي الى سورية غير بيدرسون: "بحثنا في اجتماعنا تطبيق القرار 2254 وتفاصيل مسار اللجنة الدستورية، شرحت لوزير الخارجية السوري مقاربة خطوة بخطوة ونتائج محادثاتي مع روسيا والولايات المتحدة ودول عدة، بعد محادثاتي يمكنني ان اقول انني اكثر تفاؤلا بانه سيكون هناك جولة سابعة من المحادثات لانجاز مسودة دستور في وقت ما في آذر المقبل".

دمشق اكدت لبيدرسون ان استمرار وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي، مشددة على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد هي السبب الأساس في معاناة السوريين.

حراك سياسي تشهده العاصمة السورية من اجل التوصل الى توافق لعقد جولة جديدة، ودمشق تعيد التأكيدها على استقلال قرارها و على من اي باي تدخل خارجي في عمل اللجنه الدستوريه.

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