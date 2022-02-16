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ما هي مآرب واشنطن في التوتر بين روسيا وأوكرانيا؟

الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج "في البيت الأبيض" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات طهران التوتر بين روسيا وأوكرانيا بمؤامرة أميركية أوروبية.

العالم – في البيت الأبيض

وقال ضيف الحلقة الباحث الاستراتيجي مايكل هاريس ان الولايات المتحدة الاميركية كانت عدوانية في هذا الوضع ين أوكرانيا والروس وان ادارة بايدن كما يعتقد المواطنون الاميركيون بانها تحاول أن تخلق أزمة بين البلدين. مشيرا الى ان هذا باعتقال المواطنون الاميركيون يعود الى فشل الادارة الاميركية في عدة مناطق حول العالم وفي الداخل.

مايكل هاريس أكد ان ادارة بايدن تريد أن تبعث بالقوات الاميركية الاى أوكرانيا على الرغم من ان الشعب الاميركي لا يردي ارسال القوات ولا يريد أي عمل عسكري بين دول العالم.

وأكد ان الشعب الأميركي قد سئم من استفزازات ادارة بايدن والادارات السابقة التي تتدخل في شؤون دول العالم خاصة بعد تدخل القوات الاميركية في أفغانستان والعراق وهزيمتها في تلك الدولتين. مشيرا الى ان ادارة الرئيس بايد نتريد ان تحافظ على الوضع من خلال التوتر في بعض مناطق العالم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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