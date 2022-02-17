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محادثات بين بيدرسون والسفير الايراني في سوريا

محادثات بين بيدرسون والسفير الايراني في سوريا
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

 اكد السفير الإيراني في دمشق ، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا ، إن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد في حل الأزمة سياسياً.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء "مهدي سبحاني" ، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق ، و "غير بيدرسون" ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا ، في دمشق اليوم الأربعاء حيث عقدا جولة من المباحثات.

وجرى خلال الاجتماع ، الذي عقد في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق ، بحث آخر الأوضاع السياسية المتعلقة بالأزمة السورية وعملية التسوية السياسية.

وشدد سبحاني خلال الاجتماع على وحدة أراضي سوريا وسيادتها الوطنية ، ودعا إلى انسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في سوريا، مؤكدا بأن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد في حل الأزمة السورية سياسياً.

بدوره أطلع بيدرسون ، خلال اللقاء ، السفير الإيراني على مباحثاته مع المسؤولين السوريين.

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