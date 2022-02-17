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فيما الأنظار تتوجه إلى أوكرانيا..

ماذا قيل عن زيارة 'شويغو' الى سوريا؟

ماذا قيل عن زيارة 'شويغو' الى سوريا؟
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة “the national” مقالاً حول زيارة وزير دفاع موسكو سيرغي شويغو إلى سوريا يوم الثلاثاء الماضي لتفقد التدريبات البحرية في البحر المتوسط.

العالم - سوريا

المقال جاء تحت عنوان “وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتوجه إلى سوريا بينما يراقب العالم أوكرانيا”، قالت فيه:

“توجه وزير دفاع موسكو سيرغي شويغو إلى سوريا يوم الثلاثاء لتفقد التدريبات البحرية في البحر المتوسط، وسط أنظار العالم على القوات الروسية على حدود أوكرانيا، حيث قال المحلل العسكري بمعهد أبحاث السياسة الخارجية ومقره الولايات المتحدة روب لي: إن روسيا أرسلت طائرات مقاتلة بصواريخ كينجال للمرة الأولى العام الماضي بعد توسيع المدرج في قاعدة حميميم للتعامل مع مثل هذه الطائرات.

وأضاف المقال، أن عمليات الانتشار سلطت الضوء على الوجود العسكري الروسي المتزايد في الشرق الأوسط وقدرتها على العمل في مناطق مختلفة واستعراض قوتها”.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد استقبل في دمشق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "الوزير شويغو أطلع الرئيس السوري خلال اللقاء على سير المناورات البحرية الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط"، وانه "تمت مناقشة مختلف قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين في إطار القتال المشترك ضد فلول الإرهابيين الدوليين، بالإضافة إلى بعض جوانب المساعدات الإنسانية الروسية للشعب السوري، والذي يعاني من عقوبات قاسية من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية".

يذكر ان ارتباط سوريا بالجبهة الأوكرانية كان مجرد تحليلات سياسية وعسكرية إلى أن زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سوريا بهدف تفقّد تدريبات البحرية الروسية في شرق البحر المتوسط، التي تجريها البحرية الروسية في مناطق مهمة من الناحية العملياتية من المحيطات وكذلك في مياه البحار المجاورة للأراضي الروسية، انطلاقاً من قاعدة حميميم الروسية في طرطوس، بحسب ما نشره الإعلام الروسي.

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