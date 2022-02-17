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وفود واشنطن في الرياض لبحث ملف إنتاج النفط واليمن

وفود واشنطن في الرياض لبحث ملف إنتاج النفط واليمن
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أقر البيت الأبيض، أمس الاربعاء بوجود مسؤولين أمريكيين في السعودية، على وقع تقارير حول ضغوط من واشنطن على الرياض لزيادة ضخ النفط تحسبا لأزمة في حال وقوع غزو روسي مزعوم لأوكرانيا.

العالم - اليمن

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي: “أستطيع أن أؤكد أنهم سافروا، وهناك مجموعة من الموضوعات للمناقشة، بما في ذلك اليمن”.

وأضافت: “خلال إيجاز صحفي “نتعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لضمان تلبية العرض للطلب كجزء من هدفنا هنا أيضا”.

و في وقت سابق أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوكستين، زارا الرياض للضغط عليها لزيادة إنتاج النفط وسط الأزمة الأوكرانية المستمرة وأسعار الطاقة المتزايدة.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

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