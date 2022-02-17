سفير الاحتلال بالمنامة: السعوديون يتابعون باهتمام توثيق علاقاتنا مع البحرين

العالم-البحرين

وقال السّفير الصهيونيّ، في حديثٍ لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيليّ، إنّ زيارة «نفتالي بينيت» إلى المنامة كانت ناجحة وأثارت روحًا دافئة في كلّ مراحلها، وأكّد وجود اهتمامٍ سعوديّ بتوثيق العلاقات بين تل أبيب والمنامة»، بحسب تعبيره.

وكشف عن أنّ «السّعوديين يتابعون باهتمامٍ متزايدٍ، توثيق العلاقات بين اسرائيل والبحرين».

وكان رئيس وزراء الاحتلال الصهيونيّ «نفتالي بينيت»، قام بزيارةٍ رسميّةٍ إلى البحرين استمرّت يومين، وهي أوّل زيارةٍ لرئيس حكومة صهيونيّ إلى المملكة، اجتمع خلالها مع حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، ووليّ عهده «سلمان حمد الخيلفة» ووزراء آخرين، وسلّم خلالها دعوةً رسميّة إلى وليّ عهد البحرين لزيارة الكيان المحتلّ.