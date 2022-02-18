العالم-فلسطين

ونظم المستوطنون مسيرة استفزازية بأعداد كبيرة في منطقة "باب العامود"، ورفعوا علم الاحتلال، كما وجهوا الشتائم للعرب والمسلمين، وطالبوا برحيل الفلسطينيين، وخلال ذلك انتشرت شرطة الاحتلال، وأبعدت الشبان الفلسطينيين عن المكان بالقوة.

وألقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية باتجاه المقدسيين، والمحال التجارية.

وفي شارع الواد، اعتدت شرطة الاحتلال على الموجودين، وانتشرت بأعداد كبيرة، وسط اعتداءات وجولات المستوطنين الاستفزازية في المنطقة.

كما دعا المستوطنون للتظاهر في "حي الشيخ جراح"، مع مواصلة عضو برلمان الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير أعماله في المكان.

في السياق، اعتدت عناصر من شرطة الاحتلال، مساء الخميس، على أهالي حي "الشيخ جراح" في القدس، والمرابطين فيه والمتضامنين معه، تزامناً مع فرض إغلاق مشدد على الحي.

ويشهد الحي منذ ستة أيام، اعتداءات متكررة من شرطة الاحتلال والمستوطنين، طالت الأهالي وممتلكاتهم والمتضامنين معهم.

وقالت مصادر مقدسية، إن "شرطة الاحتلال حاصرت الحي، وفرضت إغلاقًا كاملًا ومشددًا على كافة مداخله، تمهيدًا لاقتحام المستوطنين الذين يستعدون لمهاجمة أهالي الحي".

وأكدت أن "عناصر شرطة الاحتلال اعتدت على الأهالي والمتضامنين بالضرب، ومنعت المسعفين من الدخول لتقديم العلاج للمصابين".

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال هاجمت الأهالي وحاصرتهم على مقربة من منزل عائلة سالم، المهددة بالإخلاء القسري في المنطقة الغربية من الحي، ونصبت حواجز حديدية على مداخل الحي؛ لمنع دخول المتضامنين لمساندة أهالي الحي.

وفي السياق؛ دعت لجنة أهالي "حي الشيخ جرّاح" إلى إقامة صلاة الجمعة في الحي، لمساندة الأهالي والوقوف إلى جانبهم، أمام الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من شرطة الاحتلال وعربدة المستوطنين واعتداءاتهم، ومحاولات تهجيرهم من منازلهم.

وما زالت عشرات العائلات في الحي، تواجه خطر التطهير العرقي والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي، في وقت تشدد فيه سلطات الاحتلال إجراءاتها التعسفية بحق سكانه في محاولة لتهجيرهم.