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فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في حي الشيخ جراح المهدد بالتهجير

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في حي الشيخ جراح المهدد بالتهجير
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أدى المئات من الفلسطينيين صلاة اليوم الجمعة في حي الشيخ جراح المهدد بالهدم في مدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وخلال الشهر الأخير زادت وتيرة الاعتداءات "الإسرائيلية" على الحي من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين الذين يحاولون تهجير السكان الفلسطينيين من الحي.

وخطب في المصلين في حي الشيخ جراح الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك.

وتمحورت خطبة خطيب المسجد الأقصى، حول الأحداث الحاصلة في الشيخ جراح ومخاطر مساعي الاحتلال في السيطرة عليه بعد طرد سكانيه من بيوتهم، قسرًا.

ووجه نداءً لكل أحرار الأمة العربية والإسلامية في تقديم كافة أشكال الدعم لسكان الحي والوقوف بجانبهم، بالإضافة إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءاتها.

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