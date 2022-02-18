بالفيديو..الكيان الصهيوني يقر بفشله في اعتراض طائرة مسيرة

العالم - خاص بالعالم

كل هذه الاسلحة المتطورة لم تستطيع من ان تمنع طائرة مسيرة من اختراق اجواء الاراضي المحتلة، جيش الاحتلال الاسرائيلي اعترف بفشله في اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان وفقدانه لاثرها، واضاف ان الطائرة المسيرة لم تكن مسلحة ويبدو أن حزب الله أرسلها لجمع المعلومات.

واوضح جيش الاحتلال ان الطائرة عادت الى لبنان مرة اخرى، ونفذ طيران الاحتلال عددا من الغارات الجوية الوهمية فوق المناطق في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل بسبب تسلل الطائرة، بالاضافة الى تفعيله لنظام القبة الحديدية واطلاقه للصواريخ بهدف اعتراضها وتم استدعاء طائرات حربية ومروحيات عسكرية لاسقاط المسيرة لكنه فشل في ذلك.



هذه العملية اتت بعد يومين من كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي اكد فيها ان المقاومة في لبنان أصبح لديها القدرة على تحويل الصواريخ الموجودة بالالاف إلى صواريخ دقيقة وان المقاومة باتت ايضا تطور طائرات الاستطلاع بخبراتها الذاتية، مشددا على ان القوس النزولي للاحتلال بدا بالانحدار مع تشكل محور المقاومة في المنطقة.



حزب الله نشر ايضا مقطع فيديو حمل عنوان بعض من بأسنا لتدريبات عسكرية لعدد من أفراد القوة الخاصة في المقاومة في احدى مناطق جنوب لبنان.

ويظهر في الفيديو مقاتلون في المقاومة الاسلامية، يقومون بتدريبات عسكرية في منطقة جبلية ويطلقون الرصاص وهم على زلاجات وعربات ثلج على أهداف ترمز لكيان الاحتلال الإسرائيلي موضوعة على مسارهم، بالإضافة إلى قيامهم ببعض الفنون القتالية العسكرية.

ويؤكد مراقبون ان حزب الله تطور بطريقة ملفتة وسريعة وبات يشكل قوة ضاغطة ومرعبة لكيان الاحتلال.