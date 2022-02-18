بالفيديو..روسيا تعتزم استعراض قواتها الردعية

العالم - خاص بالعالم

لا تزال الازمة الاوكرانية في خضم تطورات ميدانية وسياسية، اضفت عليها مزيدا من التوتر، توتر رافقه اعلان قوات الردع الروسية الاستراتيجية، اجراء مناورات تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، بغية التأكد من جاهزية وحدات الإدارة وطواقم منصات الإطلاق والسفن الحربية وحاملات الصواريخ الاستراتيجية لأداء مهامها، بالإضافة إلى التأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي.

وستشارك في المناورات قوات تابعة للقوات الجوفضائية والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي، وفقا لوزارة الدفاع.



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا كييف الى تنفيذ اتفاقية مينسك وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ان المناورات العسكرية في بيلاروسيا دفاعية ولا تهدد احدا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الغرب ليس مستعدا لبحث المسائل الامنية مع روسيا بشكل جاد،وكييف ترفض بشكل قاطع تنفيذ اتفاية مينسك.بحثت مع الرئيس البيلاروسي التعاون الدفاعي بالتزامن مع الانشطة المتزايدة للناتو على حدودنا".



ميدانيا حذرت الرئاسة الروسية من خطورة المستجدات الأخيرة حول منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، بينما حذرت لوغانسك من تخطيط الجيش الأوكراني لفصلها عن دونيتسك.



الى ذلك أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك عن تحركات مقلقة للقوات الاوكرانية عند خطوط التماس، واضافت ان كييف حشدت قوة هجومية ضخمة في دونباس واصفة الوضع بأنه خطير جدا.



بموازاة التحذيرات تلك أعلنت دونيتسك عن تصديها لمحاولة مجموعتين تخريبيتين للجيش الأوكراني التسلل عبر خط التماس، ما خلف عدة قتلى من أفرادهما.



في المواقف اتهمت المانيا روسيا بتعريض أمن أوروبا للخطر مع مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة.



وقالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "نريد ان نرى دليلا على انسحاب القوات الروسية بعيدا عن الحدود الاوكرانية.ندعم سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها ومستعدون لفرض عقوبات على روسيا".

كما رفض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تأكيدات روسيا بشأن انسحاب قواتها من المناطق الواقعة حول أوكرانيا، وقال إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن حلفائها في حلف الأطلسي.

من جهته اعتبر الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش بأن اجواء الحرب الباردة تعود من جديد وعبر عن قلقه من مخاطر اندلاع نزاع مسلح بسبب الازمة الاوكرانية.