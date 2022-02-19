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الإطار التنسيقي: سنحقق بصحة تلقي بعض السياسيين تهديدات

الإطار التنسيقي: سنحقق بصحة تلقي بعض السياسيين تهديدات
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

دعا الإطار التنسيقي الشيعي، السبت، الى التحقيق بصحة تهديدات ضد بعض الاطراف.

العالم - العراق

وقال الاطار في بيان: تابعنا وابناء شعبنا تغريدات وتصريحات لبعض المسؤولين تشير الى توجيه تهديدات ضد بعض الاطراف.

وأضاف: اننا في الوقت الذي ندعو فيه الى التحقق من صحة ماورد، فاننا ومن باب المسؤولية الوطنية والشرعية والاخلاقية نعلن وقوفنا معكم ورفضنا لاي تهديد يصدر ضد اي مواطن ومن اي جهة كانت ونرى من الضروري بل من الواجب ان يتم التعاون مع القضاء والاجهزة الامنية من اجل التصدي لهذه الافعال الاجرامية بالطرق القانونية ومعاقبة فاعليها (ان صحت) وان لا يقتصر طرح الموضوع بالاعلام.

وتابع: اننا سنتابع بجد مع الجهاز القضائي التدقيق في الادلة - اذا كانت متوفرة- وتدقيقها قضائيا حذرا من استغلالها من اطراف معينة تريد ارباك الوضع وزيادة التعقيد وجر البلد الى الفتنة الداخلية حسبما افاد موقع المسلة.

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