أمير عبداللهيان يلتقي بوريل في ميونيخ

العالم - ايران

وجاء لقاء وزير الخارجية الايراني مساء السبت، مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني ​​الثامن والخمسين، وعقد معه جولة من المباحثات.

وكان أمير عبد اللهيان قد اجرى ايضا مباحثات هاتفية مع جوزيب بوريل في 16 شباط / فبراير حول مفاوضات فيينا حيث اكد على حقوق ايران ومطالبها المشروعة في اي اقتراح وقال "لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء التي تستند إلى المنطق والواقعية".

وبدات الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لرفع اجراءات الحظر الأميركي عن إيران يوم 27 كانون الاول/ ديسمبر وتخللها توقف دام 11 يومًا للتشاور مع العواصم، بمشاركة إيران ومجموعة 4 + 1 (ألمانيا وفرنسا ، بريطانيا وروسيا والصين)، ومازالت مستمرة بمختلف المستويات.

وتعد جولة المفاوضات الثامنة الجولة الاطول ويعكف المشاركون فيها على اكمال مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية.