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الرئيس الجزائري يصل قطر في زيارة رسمية لمدة غير محددة

الرئيس الجزائري يصل قطر في زيارة رسمية لمدة غير محددة
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء السبت، إلى دولة قطر في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة.

العالم - الجزائر

وكان في مقدمة مستقبلي تبون لدى وصوله مطار العاصمة الدوحة أمير قطر الشيخ تميم ، بحسب بيان الديوان الأميري.

ومن المقرر أن يعقد كل من الرئيس الجزائري وأمير قطر لقاء لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيحضر الرئيس تبون خلال زيارته القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.

ويجتمع، في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز، بالعاصمة القطرية، في الفترة بين 20 - 22 فبراير/شباط الجاري.

ويضم المنتدى 11 دولة عضو، وهي: الجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا.

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