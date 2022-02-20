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تحضيرا لقمة منتدى الغاز .. وزير النفط الايراني يصل الدوحة

تحضيرا لقمة منتدى الغاز .. وزير النفط الايراني يصل الدوحة
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

وصل وزير النفط الايراني " جواد أوجي" الى العاصمة القطرية الدوحة بهدف المشاركة بأعمال الدورة السادسة من منتدى الدول المصدرة للغاز.

العالم - ايران

وتأتي زيارة الوزير أوجي تحضيرا لمشاركة الرئيس السيد ابراهيم رئيسي الذي سيغادر الى الدوحة غدا الاثنين.

وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد فعاليات منتدى الغاز، تمهيدا لانطلاق القمة السادسة للمنتدى المقررة الثلاثاء المقبل، وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية التي تهدد إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

ويعقد المنتدى -الذي تمتلك الدول الأعضاء فيه أكثر من 70% من الاحتياطيات في العالم- قمته السادسة تحت رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويشمل مشاركة رفيعة لعدد من قادة الدول ووزراء النفط والغاز بالدول الأعضاء من بينها ايران.

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