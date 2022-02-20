هدم احياء جدة يدمر حياة مليون سعودي

العالم - خاص بالعالم

ويؤكد اهالي المنطقة ان ما يجري جريمة حرب وخدمة لمصالح ولي العهد محمد بن سلمان.

وعلق "ماجد المدني" قائلا: "إن كل ما ترونه من غلاء في الأسعار وتسلط بظلم وانفتاح مضروب وتهجير وهدد. ما هو الا بعض العقوبات الإلهية لعل الناس تنزع عنها لباس الذل وتعرف حقها بالدِّين والدنيا. ابن سلمان لن يقف عند ازالة جدة إن لم يوقفه الشعب. فالكرة بملعب الشعب".

وغرد "ناصر العربي" معلقا على كلام مسؤول سعودي حول تعويض اصحاب المنازل المهدمة: "الدولة جزاها الله خير تعوض. فعلاً حتى الإحساس بالناس المهجرين قسرياً يكون صعب على الموظف الحكومي. صفر تعاطف".

اخيرا كتب حساب "مام": "يعني المواطن السعودي في نظر الدولة ما يستاهل التعويض لكن كرما منها عوضته وهي اصلا إللي طردته من بيته وشردته في الشارع".

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