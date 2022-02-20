المقداد يبحث مع سلوتسكي مستجدات الأوضاع في سوريا

العالم - سوريا

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء أهمية واستراتيجية العلاقة مع الاتحاد الروسي في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة والعالم مشدداً على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

كما أدان المقداد الهيسيتريا الغربية إزاء روسيا الاتحادية بهدف الإبقاء على سيطرة الغرب وأطماعه في إدارة شؤون العالم والتي من شأنها تأجيج وتصعيد التوتر على الساحة الدولية.

من جانبه جدد سلوتسكي دعم روسيا لسوريا في مختلف المجالات وخاصة على صعيد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية مشدداً على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء كل من أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين ورياض حداد سفير سوريا لدى الاتحاد الروسي ولؤي فلوح مدير إدارة أوروبا وعبد الله حلاق مدير مكتب وزير الخارجية وأهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين وأحمد قدورة الدبلوماسي في السفارة السورية في موسكو وعدد من المستشارين في مجلس الدوما الروسي.

وأفادت سانا بأن الوزير المقداد ونظيره الروسي سيرغي لافروف سيعقدان جلسة محادثات غداً صباحاً الساعة الحادية عشرة بتوقيت دمشق ومؤتمراً صحفياً مشتركاً الساعة 12.