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المالكي يطالب بمحاسبة من يدعى تهديده دون دليل

المالكي يطالب بمحاسبة من يدعى تهديده دون دليل
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

ابدى زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، اليوم الأحد، استغرابه من "كثرة الحديث عن التهديد من دون تقديم ادلة"، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى محاسبة تلك الشخصيات.

العالم - العراق

وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، "العراق دولة وجهدنا مكثف لحفظ الامن وسيادة القانون ورفض الخارجين عليه، لذا نأسف لتكاثرهم في الاونة الاخيرة".

وأضاف، "ماشهدناه وسمعناه مؤخرا في وسائل الاعلام عن وجود تهديدات لحياة بعض الشخصيات السياسية، نحن نرفضها بشكل قاطع، لكننا في الوقت ذاته نستغرب من كثرة الحديث عن التهديد من دون تقديم ادلة".

وتابع المالكي، "فأما اذا كان التهديد صحيحا، فنطالب هذه الشخصيات بتقديم ادلتها أمام القضاء، وسنكون متضامنين معها، واذا لم يثبت التهديد بأدلة قاطعة، فإننا نطالب القضاء بمحاسبتهم منعاً لارباك الامن والاستقرار والسلام في البلاد".

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