الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين لماكرون: كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك

بوتين لماكرون: كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السلطات الأوكرانية ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك بخصوص حل الأزمة في دونباس.

العالم -روسيا

ونقلت سبوتنيك عن الكرملين قوله في بيان اليوم أشار بوتين خلال الاتصال إلى أن استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس لافتاً إلى أن إمداد حلف الناتو لأوكرانيا بالسلاح يدفعها إلى حل الأزمة في دونباس عسكرياً.

وتابع البيان: إن بوتين وماكرون اتفقا على أهمية تكثيف جهود البحث عن حلول للأزمة في دونباس عبر خطوط وزارات الخارجية والمستشارين السياسيين لصيغة نورماندي.

وبخصوص مطالب روسيا الأمنية قال بوتين: على الولايات المتحدة وحلف الناتو التعاطي بجدية مع مطالب روسيا الأمنية وتقديم إجابات موضوعية حولها.

روابط ذات صلة

الكرملين يكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين و ماكرون

بيسكوف: الكرملين لا يتوقع أي تغييرات حاسمة بعد لقاء واحد بين بوتين وماكرون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-02-2022

حماس تشيد بالمواقف الرافضة لتفرد السلطة بمنظمة التحرير

تونس.. تواصل الرفض لمجلس القضاء المؤقت، وسعيّد ينتقد مواقف غربية

الخبير الأممي لحقوق الإنسان يبدأ أول زيارة للسودان

المقداد: الغرب يمارس أبشع أنواع الإرهاب الإعلامي

بوتين لماكرون: كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك