بوتين لماكرون: كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك

العالم -روسيا

ونقلت سبوتنيك عن الكرملين قوله في بيان اليوم أشار بوتين خلال الاتصال إلى أن استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس لافتاً إلى أن إمداد حلف الناتو لأوكرانيا بالسلاح يدفعها إلى حل الأزمة في دونباس عسكرياً.

وتابع البيان: إن بوتين وماكرون اتفقا على أهمية تكثيف جهود البحث عن حلول للأزمة في دونباس عبر خطوط وزارات الخارجية والمستشارين السياسيين لصيغة نورماندي.

وبخصوص مطالب روسيا الأمنية قال بوتين: على الولايات المتحدة وحلف الناتو التعاطي بجدية مع مطالب روسيا الأمنية وتقديم إجابات موضوعية حولها.