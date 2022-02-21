غلاء الاسعار وتعثر تمويل الميزانية يشغل المغرب العربي

العالم - المغاربية

في تونس، برز الی الواجهة، التعثر في خطوات تمويل الميزانية العامة، ويأتي هذا في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية غيرمسبوقة تعرفها البلاد.

وفي ليبيا اعادت الخلافات السياسية شبح وجود حكومتين منفصلتين في البلاد وسط رد عبدالحميد دبيبة قرار البرلمان اقصاء حكومته من المشهد.

اما الجزائر، فشهدت ارتياحاً بعد اعلان الرئيس عبدالمجيد تبون تجميد الضرائب علی بعض المواد الغذائية والتجارية الالكترونية لتفادي أثار الارتفاع الجنوني للاسعار في الاسواق الدولية علی المواطنين.

وفي المغرب، فجر ارتفاع الاسعار، احتجاجات غاضبة في عدد كبير من المدن في حين تم تعليق قرار رفع تعرفة النقل.

اما في موريتانيا، فكانت هناك تساؤلات عدة بعد صدور قرار بحظر ممارسة النقل العمومي للاشخاص والبضائع علی الاجانب.

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