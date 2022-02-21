الرئاسة الفرنسية: بوتين وبايدن يوافقان على اقتراح ماكرون عقد قمة بشأن أوكرانيا 

العالم-الاميركيتان

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن هذه القمة سيتم لاحقا توسيعها لتشمل "جميع الأطراف المعنيين" وستبحث في مسائل "الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا".

وقال قصر الاليزيه "سيتعين إعداد ما ستناقشه القمة من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعهما يوم الخميس 24 فبراير/شباط". وأضاف البيان أن ماكرون سيساعد في إعداد ما ستتناوله المحادثات.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أمام نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الاستفزازات" الأوكرانية تؤدي إلى تصعيد المعارك مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى عزمه على "تكثيف" الجهود الدبلوماسية لحلّ النزاع.