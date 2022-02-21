توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين قطر والجزائر

العالم - قطر

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، شهد أمير قطر والرئيس الجزائري التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي الخارجية بالبلدين، ومذكرة تفاهم في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومتي البلدين.

كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي، لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومتي البلدين للأعوام الدراسية (2022- 2025).

وحضر مراسم التوقيع الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير قطر، وعدد من الوزراء، ومن الجانب الجزائري أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس تبون.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وصل للعاصمة القطرية الدوحة، السبت، للمشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز، وكان في استقباله بمطار الدوحة الدولي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.