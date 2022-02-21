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وزير المالية السوري: سنرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة

وزير المالية السوري: سنرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير المالية السوري كنان ياغي أنه يتم العمل على رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور بحيث كان 50 ألف، وأنه بالتعديل الجديد سيكون الحد الأدنى للرواتب المعفى من الضريبة الفئة الخامسة 94 ألف حالياً، بحيث يكون معفى بشكل كامل الضريبة ويعتبر بمنزلة زيادة على الراتب.

العالم-سوريا

وخلال اجتماعه أمس برفقة محافظ حمص بسام بارسيك مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال في المدينة الصناعية بحسياء لبحث القضايا المالية والضريبية أشار المحافظ بارسيك إلى أن جميع المجتمعين أبدوا رضاهم عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية لتحديث النظام الضريبي وإجراء الإصلاحات عليه.

ولفت إلى أنه كانت هناك تساؤلات حول النسب والكلف الفعلية وهوامش الربح، مشيراً إلى أن الوزير وعد بدراسة كل الموضوعات المطروحة للنقاش بالسرعة القصوى.

ولفت إلى ما يتعلق بالنظام المالي للوحدات الإدارية حيث تم عقد اجتماع مع جميع المعنيين عن الوحدات الإدارية لشرح القانون الذي صدر حديثاً.

جدير بالذكر أنه تم الطلب من الإعلاميين بعد بدء الاجتماع بدقائق مغادرة الجلسة التي استمرت بعيداً عن وسائل الإعلام.

الوطن

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