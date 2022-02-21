سوريا ترخص المشغل الخليوي الثالث.. وتكشف عن أول مكالمة

العالم - سوريا

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الاتصال والتقانة السوري إياد الخطيب ومدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس منهل جنيدي، اليوم، في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وكشف الوزير الخطيب أن المكالمة الأولى عبر المشغل الثالث ستكون بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص.

وأكد الوزير الخطيب في المؤتمر أن إدخال المشغل الثالث يعتبر حدثا استثنائيا، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات عملت منذ العام 2009 لتأمين البيئة التشريعية اللازمة لإدخال المشغل الثالث.

وأضاف الخطيب أنه تم تأجيل إدخال المشغل الثالث في بداية الحرب وبعد انتصارات الجيش العربي السوري استأنفت الوزارة في عام 2017 استكمال إجراءات إدخال المشغل الثالث.