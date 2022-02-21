الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا ترخص المشغل الخليوي الثالث.. وتكشف عن أول مكالمة

سوريا ترخص المشغل الخليوي الثالث.. وتكشف عن أول مكالمة
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن صباح اليوم الإثنين، عن منح الترخيص الإفرادي رقم /3/ الخاص بالمشغل الثالث لتشغيل شبكة الإتصالات العمومية الخلوية في سوريا لشركة "وفا للاتصالات تيليكوم المساهمة المغفلة الخاصة".

العالم - سوريا

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الاتصال والتقانة السوري إياد الخطيب ومدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس منهل جنيدي، اليوم، في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وكشف الوزير الخطيب أن المكالمة الأولى عبر المشغل الثالث ستكون بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص.

وأكد الوزير الخطيب في المؤتمر أن إدخال المشغل الثالث يعتبر حدثا استثنائيا، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات عملت منذ العام 2009 لتأمين البيئة التشريعية اللازمة لإدخال المشغل الثالث.

وأضاف الخطيب أنه تم تأجيل إدخال المشغل الثالث في بداية الحرب وبعد انتصارات الجيش العربي السوري استأنفت الوزارة في عام 2017 استكمال إجراءات إدخال المشغل الثالث.

روابط ذات صلة

الاتصالات السورية تكشف آخر تطورات ملف الاستثناء من الدعم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقداد: ندين محاولات التضليل والإرهاب الإعلامي ضد روسيا

مصدر مطلع: لا زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الايراني الى فيينا

بالفيديو.. لهذا السبب.. استراليا تفتح ابوابها امام السياح

تونس تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى الحذر

" صحيفة القبس": السيسي وتبون يزوران الكويت غدا الثلاثاء

الصحفي البارز الذي فشل الموساد التقرب إليه!