بوتين: امريكا تتخلى بسهولة عن أي اتفاقيات وأي وثائق توقعها

العالم-روسيا

وشدد بوتين خلال افتتاحه اجتماعا استثنائيا موسعا لمجلس الأمن الروسي، على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا.

ونوه الرئيس الروسي إلى أن "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يرتبط بشكل وثيق بالمشاكل العالمية لضمان الأمن في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص".

وأشار بوتين إلى أن: "امريكا تتخلى بسهولة عن أي اتفاقيات وأي وثائق توقعها".

وقال بوتين: بعض سكان أوكرانيا لم يقبلوا بالانقلاب على السلطة في البلاد الذي كان مناهضا للدستور ودمويا و يبدو أن السلطات في كييف بدأت عملية عقابية ثالثة ضد دونباس.

وأشار بوتين الى ان السلطات في كييف لا تنوي تنفيذ اتفاقات مينسك وسنستمع لآراء مجلس الأمن ومجلس الدوما الروسيين حول طلب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال بوتين: روسيا ستواجه تهديدات متزايدة في حال انضمام أوكرانيا للناتو.