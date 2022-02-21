المسيرة "حسان" والرعب الإسرائيلي

العالم – العين الإسرائيلية

فاختراق المسيرة "حسان" الأجواء الفلسطينية وعودتها سالمة الى لبنان شكل صفعة قوية لمنظومات الدفاع الجوي.

أما الاعلان عن صنع المسيرات في جنوب لبنان فقد استنفر الاجهزة ومراكز الدراسات التي قدمت قراءة لما تعنيه هذه المرحلة الجديدة وما ستخلفه من تداعيات على أمن الكيان.

هذا ما استحوذ على تلفزة القنوات العبرية بالاضافة الى الغليان الذي يسيطر على الضفة الغربية المحتلة فضلا عن مواضيع اقليمية في قراءة اسرائيلية.

برنامج "العين الإسرائيلية " الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ركز الضوء على تطرق الاعلام الاسرائيلي لعملية المسيرة "حسان" التي حلقت بنجاح في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيف الحلقة:

خالد الرواس – كاتب ومحلل سياسي