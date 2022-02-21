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المغرب يطلق خطا جويا جديدا بين الدار البيضاء وتل أبيب!

المغرب يطلق خطا جويا جديدا بين الدار البيضاء وتل أبيب!
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

في اطار تعزيز التطبيع المخزي بين المغرب و كيان الاحتلال الاسرائيلي، اعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الاثنين، عن إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط مدينة الدار البيضاء بتل أبيب، اعتبارا من 13 مارس المقبل.

العالم _ افريقيا

وحسب بيان للشركة، سيتم تشغيل هذا الخط أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد، بالنسبة للرحلات المنطلقة من المغرب.

أما الرحلات المنطلقة من تل أبيب، فستتم برمجتها أيام الإثنين والأربعاء والخميس والجمعة.

يشار الى ان المغرب الى جانب بعض الدول العربية التي تدور في فلك أميركا مثل الامارات والبحرين والسودان، قامت بالاعلان عن تطبيع علاقاتها مع هذا الكيان المحتل لكسب ود الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي لم يكن له مثيل في إذلال وإزدراء الدول العربية الحليفة له حيث كان يسميها بـ"البقرة الحلوب" التي تحدث عنها في اكثر من مناسبة.

يذكر ان تطبيع المغرب علاقاته مع الكيان الاسرائيلي، كان له اصداء كبيرة في داخل هذا البلد وخارجه حيث اعتبر الشعب المغربي والكيانات والاحزاب المستقلة هذا الاجراء المغربي بمثابة كارثة تمهد الطريق أمام توسع الصهاينة في المغرب العربي وأمام زعزعة استقرار المغرب من خلال تأجيج فتيل الانقسامات والمواجهات الداخلية.

وندّد ناشطو شبكات التواصل الاجتماعي وناشطون آخرون، التطبيع باعتباره انحيازًا إلى جانب قوات تقسيمية ومدمرة تقودها الولايات المتحدة والصهاينة.

بدوره، نددت "لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في الدار البيضاء" بالتطبيع مع الكيان الصهيوني واصفًا إياه بأنه لحظة قاتمة في تاريخ المغرب وضربة لتقاليد المغرب بالتضامن مع القضية الفلسطينية.

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