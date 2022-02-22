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الكشف عن تحالف عسكري جديد بين الإمارات والكيان الإسرائيلي يضم السعودية

الكشف عن تحالف عسكري جديد بين الإمارات والكيان الإسرائيلي يضم السعودية
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تحالف عسكري جديد بين الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي يضم المملكة العربية السعودية ضمن مؤامرة أبوظبي لفرض التطبيع العلني إقليميا.

العالم - الإمارات

وبحسب "الإمارات ليكس"، أوردت “القناة 12” العبرية، أن "التحالف المشكل يستهدف ضد تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة الانتحارية..."

وذكرت القناة أن "تشكيل التحالف جرى في الأيام الماضية مع دول قريبة وبعيدة من "إسرائيل" من أجل الاستفادة من القدرات على اكتشاف الطائرات والتهديدات واعتراضها".

وكان الإحتلال قد عبر عن مخاوفه من هجمات قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، مؤكدة أن طائراتها قادرة على الوصول إلى ميناء إيلات.

ويأتي هذا الإعلان، بعد يوم فقط من نجاح الطائرة المسيرة اللبنانية “حسان”، بتنفيذ عمليه داخل الأراضي المحتلة لمدة 40 دقيقة، وعودتها بسلام.

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