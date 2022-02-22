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هذا ما قاله المقداد عن قرار بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

هذا ما قاله المقداد عن قرار بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن ما يقوم به الغرب ضد روسيا حالياً مشابه لما قام به ضد سورية خلال الحرب الإرهابية.

العالم-سوريا

وقال المقداد خلال منتدى فالداي في موسكو اليوم إن سورية تدعم قرار الرئيس بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما.

وأضاف المقداد إن قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية المدعومة منها تواصل سرقة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح.

وأشار المقداد إلى أن النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية بسورية في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والتزاماته في تفاهمات أستانا.

وقال المقداد إن الولايات المتحدة والغرب يواصلان دعم الإرهاب في سورية الأمر الذي يشكل تهديداً لمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف المقداد إن المسؤولين الأمريكيين يكذبون عندما يقولون إن العقوبات الأمريكية لا تؤثر على دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والأدوية والإمدادات الطبية إلى سورية.

يتبع..

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