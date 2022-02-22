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مسؤول ايراني: حققنا تقدما كبيرا في تصدير النفط

مسؤول ايراني: حققنا تقدما كبيرا في تصدير النفط
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي ان ايران حققت تقدما كبيرا في تصدير النفط ونقل عائداته الى داخل البلاد.

العالم - ايران

وشدد بهادري جهرمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء على أن وسائل الاعلام الأجنبية أقرت بأن ايران تحقق تقدما في بيع نفطها.

وحول المفاوضات الجارية في فيينا اعتبر بهادري جهرمي أنها حققت تقدما ملفتا غير أن هناك بعض المواضيع المهمة تنتظر أن يتخذ الطرف الآخر القرار الحاسم بشأنها "ننتظر ارادتهم الحقيقة لالغاء الحظر".

وأوضح بأن أي حظر ينتهك التزامات الطرف الآخر ويحول دون أن تحقيق المكاسب الاقتصادية لايران فانه مرفوض وينبغي أن يلغى.

كما شدد على أن سياسة الحكومة الحالية هي عدم ربط المفاوضات الجارية مع الوضع الاقتصادي للبلاد وخاصة معيشة الناس، معتبرا أن هذه السياسة حققت العديد من المكاسب لايران، ومن بين هذه المكاسب ارتفاع معدل التجارة الخارجية وتصدير البضائع الايرانية.

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