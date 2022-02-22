الدبيبة : لن أسلم السلطة

العالم - ليبيا

وقال الدبيبة في احتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير بمدينة غريان إن الانتخابات البرلمانية ستجري في حزيران/ يونيو المقبل، وستخرج ببرلمان جديد ودستور جديد.

وأضاف الدبيبة أن "المؤامرات تتوالى على ليبيا واليوم نقول لهم لا للمؤامرات ولا للحرب".

وتابع: "لا نريد استقالة أعضاء مجلسي النواب والدولة، بل نريد منهم أن يسمعوا مطالب الشعب الذي يريد الانتخابات والاستفتاء على الدستور".

إلى ذلك، استنكرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي موقف مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز من المسار الدستوري في البلاد.

واعتبرت الهيئة في بيان لها أن هذه التصريحات تشكل خرقا للالتزامات الدولية لموظفي الأمم المتحدة ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن.