الجعفري يؤكد على التنفيذ الكامل لخطة اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي

العالم - سوريا

كما شدد الجعفري خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم في مقر وزارة الخارجية بحضور رئيس وممثلي بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا بصفة مراقب على أهمية تقديم المقترحات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات ذات الصلة المصدق عليها من قبل سوريا وإبراز الوجه الحضاري لها الذي أكد دائما على احترامها للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي.

وتضمنت الخطة التنفيذية التي أقرتها اللجنة العديد من الفعاليات في إطار التوعية بالقانون الإنساني الدولي ونشره وإعداد الكوادر الوطنية في هذا المجال وتعزيز الحضور على المستوى الدولي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نشاطات اللجنة الوطنية التي تم تنفيذها خلال عام 2021 بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإقرار النشاطات التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري 2022 بما فيها تنظيم ندوات وورشات عمل في القانون الإنساني الدولي لمختلف القطاعات من مؤسسات الدولة المعنية بالإضافة إلى المشاركات السورية في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.

حضر الاجتماع ممثلو الوزارات المعنية الأعضاء في اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي وممثل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي ووفد بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ومديرة إدارة المنظمات الدولية رانيا الحاج علي ومدير مكتب نائب وزير الخارجية يامن يسوف ومسؤولة ملف اللجنة الوطنية في إدارة المنظمات الدولية السيدة محمدية النعسان من وزارة الخارجية والمغتربين.