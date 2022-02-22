مصر.. موجة احتجاج كبيرة يشعلها انتحار عامل في شركة شهيرة

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وقال رئيس نقابة القطاع الخاص شعبان خليفة، إن إضراب عمال مصنع الأفران، يأتي بعد انتحار أحد العمال بسبب امتناع الإدارة عن صرف مستحقاتهم، موضحًا: "لم يتبين بعد التأكد من انتحار العامل ونحن في انتظار تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة".

وطالب رئيس نقابة القطاع الخاص، المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، بسرعة التحرك بدوره ورفع مذكرة للنائب العام يشرح فيها ملابسات الأمر منذ عام 2019 وحتى الآن، وعدم التزام صاحب العمل باتفاقية القوى العاملة لسداد مستحقات العاملين، متسائلًا: لماذا يقف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ويداه مرتعشة أمام تلك المسألة.

كما طالب شعبان خليفة رئيس نقابة القطاع الخاص، المهندس خالد الفقي، برفع دعوى مباشرة أمام المحكمة العمالية يطالب فيها صاحب العمل بصرف أجور العاملين في مواعيدها والتزامه بالاتفاقية، لافتًا إلى أن عدد العمال وصل الآن إلى 3 آلاف عامل فقط بعدما كانوا 16 ألف عامل في عام 2019، زاعمًا أن ذلك يأتي في إطار خطة ممنهجة لتسريح العمال.