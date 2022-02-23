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هاشتاغ.. صيحة إبراهيم عيسى الجديدة + فيديو

الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

القاهرة (العالم) 2022.02.23 –  من الآثار السلبية للتطور التكنولوجي والفضائيات ووسائل التواصل أنها فتحت مجالا لأي إنسان لينشر أفكاره بغض النظر عن قربها أو بعدها من المنطق والعقل.

العالم مصر

من هؤلاء الإعلامي المصري إبراهيم عيسى الذي لا يوفر فرصة لطرح أفكار غوغائية لمجرد إثارة الجدل.. وآخر أفكاره الإبداعية إنكاره قصة الإسراء والمعراج.

حين يربط الإعلامي إبراهيم عيسى إنكار الإسراء والمعراج بأنه من أحاديث المتطرفين، وأنه يمنع التقارب بين المسلمين والشعوب والأديان الأخرى، لكم مشاهدينا أن تستنتجوا هدف هكذا كلام.

إنتقادات كثيرة وجهها الناشطون لإبراهيم عيسى بعد رد واضح من الأزهر عليه.

في هذا السياق علق "عبد الرحمن حلمي": لا بد من وضع قانون يحرم ويحاسب كل من يتطاول على الدين.. لا يوجد حريه في انتقاد ثوابت الدين واعتقد إبراهيم عيسى لو تكلم على مسؤول أو خاض في عرضه لتحاسب فورا.

حساب بعنوان "كهربائي تويتر" علق بدوره: لو أن إبراهيم عيسى تكلم في ذات السيسي بسوء، لوجدت من يتحدث عن حرية الرأي يعلق المشانق لإبراهيم عيسى.

نختم مع "عبدالله بن مسعود" الذي غرد: ما تصدقوش الحملة المنظمة لمهاجمة إبراهيم عيسى. الراجل بتاعهم وكلامه ينطلق من التوجه الرسمي تحت زعم تجديد الخطاب الديني، مهاجمة إبراهيم عبر أبواقهم فكرتني باللي حصل بعد تنحي مبارك وكم القضايا والمستندات اللي ظهرت لإدانته، واتضح بعد كده إنه كله كلام.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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