أمير الكويت يستقبل السيسي ويبحث معه التعاون الثنائي

العالم - الكويت

جاء ذلك لدى استقبال أمير الكويت "السيسي" والوفد المرافق، بدار يمامة، في منطقة السلام بمحافظة حولي (جنوب العاصمة) بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ "مشعل الأحمد الصباح"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الوكالة إن "الجانبين تبادلا الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها على كافة الأصعدة".

وأضافت أنه تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية عن ترتيبات لعقد قمة ثلاثية بين أمير الكويت والرئيسين المصري والجزائري "عبدالمجيد تبون" بهدف توفير الظروف السياسية الملائمة لعقد القمة العربية، وتشكيل توافق حول مسألة إعادة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن أجندة القمة العربية المقبلة، المقررة نهاية العام الجاري، ستكون محور مباحثات بين الزعماء الثلاثة، المتفقين على "عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية".