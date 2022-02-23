تبون بالكويت.. أول زيارة لرئيس جزائري منذ 14 عاما

العالم - الجزائر

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان أن زيارة الرئيس تبون إلى الكويت “تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيرِ أواصر الأخوة المتأصلة، بين الشعبين الشقيقين”.

ومن المرتقب أن يعقد الرئيس الجزائري وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، جلسة مباحثات، على أن تختتم الزيارة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

والكويت خامس محطة عربية منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون مقاليد الحكم نهاية 2019، بعد كل من السعودية وتونس ومصر وقطر.

وكشفت مصادر دبلوماسية جزائرية في وقت سابق عن “احتمال عقد قمة ثلاثية بين أمير دولة الكويت الشيخ نواف الجابر الصباح والرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والمصري عبد الفتاح السيسي” بـ”هدف توفير الظروف السياسية الملائمة لعقد القمة العربية”.

ووفقاً للمعلومات المقدمة من المصادر الدبلوماسية الجزائرية، فإن أجندة القمة العربية المقبلة المقررة نهاية العام الحالي ستكون محور مباحثات بين الزعماء الثلاثة.

وهي العواصم الثلاثة المتفقة على “عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية”، فيما تأتي زيارة تبون إلى الكويت أيضا باعتبارها ترأس “مؤتمر القمة الاقتصادية”.

ورجحت المصادر الجزائرية ذاتها أن تكون زيارة الرئيس الجزائري إلى قطر مرتبطة أيضا بـ”التحفظ القطري” على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهو ما يعني – وفق المصادر ذاتها – أن انعقاد القمة الثلاثية في الكويت “سيمهد لترتيبات قمة عربية شاملة” وفق مقاربة جزائرية تتلاقى مع مقاربات عواصم عربية بينها القاهرة والكويت، خصوصاً فيما يتعلق بعودة دمشق إلى الحضن العربي.

وفي الدوحة التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي وكذلك رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة القطرية الدوحة.